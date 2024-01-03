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Başakşehir'de Kamyonun Altında Kalan Motosiklet Sürücüsü Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Başakşehir'de Kamyonun Altında Kalan Motosiklet Sürücüsü Yaşamını Yitirdi

Altınşehir'de meydana gelen kazada, Feridun K. yönetimindeki motosiklet, F.K. tarafından kullanılan kamyonun altında kalarak sürüklendi. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Başakşehir\'de Kamyonun Altında Kalan Motosiklet Sürücüsü Yaşamını Yitirdi
03.01.2024 - 17:23,
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Başakşehir'de kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Altınşehir'de 27 Aralık'ta Feridun K'nin kullandığı 34 EAC 872 plakalı motosiklet, önüne geçtiği F.K. yönetimindeki 34 DRC 527 plakalı kamyonun altında kaldı. F.K'nin kazayı fark etmemesi nedeniyle motosiklet sürücüsü bir süre kamyonun altında sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, motosiklet sürücüsü Feridun K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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