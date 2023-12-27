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Başakşehir'de kamyonun çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti - Son Dakika
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Başakşehir'de kamyonun çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti

Başakşehir'de Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda ilerleyen motosiklete, sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir kamyon çarptı. Kazada ağır yaralanan motosikletli kurye hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye gelen diğer kuryeler, kamyon şoförüne tepki gösterdi. Polis, ihbar üzerine olay yerine gelerek şoförü gözaltına aldı. Kaza sonucu hayatını kaybeden kuryenin cenazesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Başakşehir\'de kamyonun çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti
27.12.2023 - 16:37,
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Başakşehir'de, kamyonun çarptığı motosikletli kurye hayatını kaybetti.

Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda ilerleyen Feridun Kaplaner'in (31) kullandığı motosiklete, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 DRC 571 plakalı kamyon çarptı.

Kazada kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Kaplaner, hayatını kaybetti.

Olayın duyulmasının ardından bölgeye gelen çok sayıda motosikletli kurye, kamyon şoförüne tepki gösterdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis şoförü gözaltına aldı.

Kaplaner'in cenazesi, incelemelerin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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