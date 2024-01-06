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Başakşehir'de Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Başakşehir'de Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı

Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında, refüjü aşarak karşı şeride geçen bir otomobil başka bir araca çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve araçlarda sıkışan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.

Başakşehir\'de Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Yaralandı
06.01.2024 - 21:51,
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BAŞAKŞEHİR'de, refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil bir başka otomobile çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kazada, saat 19.30 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Arnavutköy istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü tespit edilemeyen 34 HZR 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı şeritten gelen başka bir araca çarpan otomobil daha sonra bariyerlere vurdu. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada yoldaki trafik durdu. Kazanın ardından araçlarda sıkışanlar itfaiyenin uzun süren çalışmalarından sonra çıkarıldı. Kazada, Enes Durukan ve Mehmet Bülbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla hastaneye sevk edilen Muhammet Bülbül'ün ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Hastaneye ağır yaralı olarak sevk edilen Sudenaz Bülbül'ün tedavisi sürüyor. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA
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İtfaiye, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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