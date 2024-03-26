Başakşehir\'de oto tamir dükkanına silahlı saldırı: 3 yaralı

Yüksekova'da Yoğun Kar Yağışı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü. Sağanak yağışların ardından gelen kar yağışı nedeniyle ilçede seyir halinde olan araçlar zorlukla ilerliyor. Ekipler, olumsuz bir durum karşısında hazır bekliyor.