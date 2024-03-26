Başakşehir'de oto tamir dükkanına silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
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Başakşehir'de oto tamir dükkanına silahlı saldırı: 3 yaralı

Başakşehir\'de oto tamir dükkanına silahlı saldırı: 3 yaralı

Başakşehir ilçesinde bulunan bir oto tamir dükkanına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda İsa B, Ramazan B. ve Yunus B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

26.03.2024 19:23  Güncelleme: 19:25
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Başakşehir'de oto tamir dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Şahintepe Mahallesi Diyar Sokak'taki oto tamir dükkanına motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda, İsa B, Ramazan B. ve Yunus B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, kimliği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Başakşehir, Olay, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de oto tamir dükkanına silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de oto tamir dükkanına silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
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