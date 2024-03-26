Başakşehir\'de oto tamir dükkanına silahlı saldırı: 3 yaralı

Başakşehir'de oto tamir dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Şahintepe Mahallesi Diyar Sokak'taki oto tamir dükkanına motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı.
Saldırıda, İsa B, Ramazan B. ve Yunus B. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri, kimliği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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