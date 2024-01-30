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Başakşehir'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Başakşehir'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler yakalandı

Başakşehir'de gerçekleştirilen operasyonla, Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı düzenleyen Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. gözaltına alındı. Polisin yaptığı operasyon güvenlik kameralarına yansıdı. Sarıyer'de bulunan kilisede gerçekleştirilen saldırının ardından İstanbul Emniyeti'nin özel ekibi çalışmalarını sürdürdü ve şüphelilerin Başakşehir'e gittiğini tespit etti. Operasyon sonucunda saldırganlar yakalandı.

Başakşehir\'de Santa Maria Kilisesi\'ne silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler yakalandı
30.01.2024 - 12:50,
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BAŞAKŞEHİR, Güvercintepe Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonla, Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı düzenleyen Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T. gözaltına alındı. Polisin yaptığı operasyon güvenlik kameralarına yansıdı.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde pazar ayini sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından İstanbul Emniyeti'nce kurulan 150 kişilik özel ekip ile yürütülen çalışmalar kapsamında önce şüphelilerin araçları tespit edildi. Aracın yol güzergahını takip eden ekipler, şüphelilerin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ne gittiğini belirledi. Yapılan operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T. belirlenen adreste yapılan operasyonla gözaltına alındı. Saldırganların yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Başakşehir'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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