Başakşehir\'de Takla Attı: 3 Yaralı

BAŞAKŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, 12.00 sıralarında Başak Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KDN 776 plakalı otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aracın çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.