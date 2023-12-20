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Başakşehir'de veli öğretmene saldırdı, güvenlik görevlisini darbetti - Son Dakika
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Başakşehir'de veli öğretmene saldırdı, güvenlik görevlisini darbetti

Başakşehir'de bir veli, çocuğunu sınıfa bırakmak isteyince izin verilmeyince okul binasına zorla girmeye çalıştı. Veli, hamile öğretmene hakaretler savurarak saldırdı ve güvenlik görevlisini darbetti. Gözaltına alınan veli tutuklandı.

20.12.2023 - 12:08,
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BAŞAKŞEHİR'de zorla okul binasına girmeye çalışan veli Mezher Ö., hamile bir öğretmene saldırdı. Olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisini ise darbetti. Gözaltına alınan Mezher Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 13 Aralık Çarşamba günü saat 08.30 sıralarında Şahintepe Mahallesi'nde bulunan Hacı Ali Osman Gül İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, veli Mezher Ö. çocuğunu sınıfa kadar bırakmak istedi. İzin verilmeyince okul binasına zorla girmeye çalıştı. Mezher Ö., hamile öğretmen Esin Ç.'ye sınıfta öğrencilerinin önünde hakaretler savurarak saldırdı. Ardından olaya müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi Rıfkı Ç.'ye yumruk atarak burnunu kırdı. Öğretmen Esin Ç.'nin olay yerinde kısa süreli baygınlık ve şok geçirdiği öğrenildi. Güvenlik görevlisi Rıfkı Ç. İse hastaneye giderek tedavi gördü. Öğretmen ve güvenlik görevlisi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Mezher Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Görevli Memura Mukavemetö, 'Kasten Yaralamaö, Hakaret ve 'Tehditö suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Başakşehir\'de veli öğretmene saldırdı, güvenlik görevlisini darbetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Başakşehir'de veli öğretmene saldırdı, güvenlik görevlisini darbetti - Son Dakika
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