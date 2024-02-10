Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, maçın zorluğuna değinerek takımının performansından memnun olduğunu belirtti. Ayrıca, hakem kararlarına da değinen Gümüşdağ, adaletli bir yönetim beklediklerini ifade etti.

10.02.2024 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Göksel Gümüşdağ, Galatasaray, Başakşehir, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 22:45:51. #1.13#
SON DAKİKA: Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement