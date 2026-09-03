Başakşehir Şamlar\'da istinat duvarı göçtü, 1 işçi hayatını kaybetti, 4 gözaltı

(İSTANBUL) Başakşehir Şamlar'da bir inşaatın istinat duvarının göçmesi sonucu toprak altında kalan iki işçiden biri yaşamını yitirdi. Ekipler bir işçiyi sağ olarak kurtardı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Son aylarda yapılaşmanın yoğunlaştığı Sazlıdere Barajı yakınında bulunan Başakşehir Şamlar'da bu sabah bir inşaatın istinat duvarı göçtü. Toprak altında kalan iki işçiden Ferdi Yağşı yaşamını yitirdi. İtfaiye ve diğer kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle göçükten sağ olarak çıkarılan diğer işçi ise Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inşaatın müteahidinin da aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.