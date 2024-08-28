(İSTANBUL)-RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında İrlanda ekiplerinden St. Patrick's Athletic'i konuk etti. Başakşehir, sahasında St. Patrick's Athletic'i 2-0 yenerek Konferans Ligi'nde adını lig aşamasına yazdırdı.
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Başakşehir, İrlanda ekiplerinden St. Patrick's Athletic ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müdaceleyi Macaristan Futbol Federasyonundan Balazs Berke yönetti.
Başakşehir 64. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 82. dakikada Oliviera Kemen'in attığı gollerle 2-0 kazandı. Oynanan ilk maçta deplasmandan 0-0'lık beraberlikle dönen Başakşehir, sahasında St. Patrick's Athletic'i 2-0 yenerek Konferasn Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.
Son Dakika › Güncel › Başakşehir, St. Patrick's Athletic'i 2-0 yenerek Konferans Ligi'nde adını lig aşamasına yazdırdı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?