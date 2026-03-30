Başarılı Çocuklar Gururlandırıyor

30.03.2026 15:14
Aile Bakanlığı, koruma altındaki çocukların eğitim ve spor başarılarını vurguladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruma ve bakım hizmetlerinden yararlanan çocukların, eğitim ve spor alanındaki başarılarıyla gurur kaynağı olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruma ve bakım hizmetlerinden yararlanan çocuklar, eğitim ve spor alanındaki başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Devlet himayesindeki çocuklar başarılarıyla gururlandırıyor. Sivas Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ne bağlı çocuk evlerinde kalan 10-13 yaş arasındaki 6 çocuk, azim ve disiplinleriyle önemli dereceler elde ederek örnek oluyor. Bu kapsamda, 13 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi çekiç atma branşında katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında 29,43 metrelik derecesiyle genel klasmanda Türkiye üçüncüsü, kendi yaş kategorisinde ise Türkiye ikincisi oldu" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi: "Devlet himayesindeki 12 yaşındaki bir diğer başarılı öğrenci de kriket ve futbolda aktif olarak yer alıyor. Çocuk evlerinde kalan 2 kardeş ise judo sporunda gelişim gösteriyor. 11 ve 12 yaşlarındaki kardeşler 2018 yılından bu yana devlet koruması altında bulunuyor. Eğitim hayatlarını sürdürürken judo sporuna da aktif olarak katılan kardeşler, disiplinli çalışmalarıyla örnek oluyor. 10 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuk da judo ve kriket branşlarında eğitim alarak sportif gelişimlerini sürdürüyor. Söz konusu çocuklar, ASP Spor Kulübü adına katıldıkları Kriket Türkiye Şampiyonası'nda 18 takım arasında üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların sosyal ve sportif alanlarda gelişimini desteklemeye devam ederek onların güçlü ve başarılı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyor."

Kaynak: DHA

Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı

16:01
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
15:27
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
14:51
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı İstediği para inanılmaz
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz
14:38
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
14:20
Kuralı değiştirdiler Hindistan’dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
