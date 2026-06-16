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Başarılı Öğrencilere Ödül

Başarılı Öğrencilere Ödül
16.06.2026 12:12
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SESOB, meslek liselerindeki başarılı öğrencilere ödül verdi, mesleki eğitime vurguda bulundu.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çeşitli branşlarda dereceye giren öğrencilere hediye verdi.

SESOB'tan yapılan açıklamaya göre, düzenlenen programa Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Değirmen, SESOB Başkanı Hakan Demirgil, Milli Eğitim Müdürvekili Ahmet Turan Ulutaş, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Recep Basmacı, oda başkanları, öğretmenler ve okulda farklı branşlarda başarılı olan öğrenciler ile şet kuşatma ekibinde yer alan öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Maskar, meslek liselerinin ülkenin kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, üretim, istihdam ve girişimciliğin temel kaynaklarından biri olduğunu ifade etti.

SESOB Başkanı Demirgil ise esnaf teşkilatı olarak meslek liselerine ve mesleki eğitime önem verdiklerini vurguladı.

Meslek liselerinin ülkenin kalkınmasında ve nitelikli iş gücünün yetişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Demirgil, meslek liselerinde eğitim gören gençlerin geleceğin usta, girişimci ve üretici bireyleri olduğunu belirtti.

Programda okulda şet kuşatma ekibi oluşturan, farklı branşlarda başarılı olan ve okulun yıl sonu gecesinde görev alan öğrencilere hediye takdim edildi.

Kaynak: AA

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