ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti - Son Dakika
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ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

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Altın fiyatlarında haftanın son işlem gününde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından değerli metalde alımlar hızlanırken, ons altındaki yükseliş yüzde 3'ü aştı. Ons altın 4 bin 361 dolar seviyesinin üzerine çıkarken gram altın 6 bin 700 liranın üstünde işlem görüyor.

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD temmuz ayı istihdam verileri, tarım dışı istihdamdaki sürpriz düşüşün ardından değerli metaller üzerinde şok etkisi yarattı. Veri sonrası alımların hızlanmasıyla ons altın kısa sürede yüzde 3'ün üzerinde değer kazanırken, gram altın 6.700 TL sınırına dayandı.

TARIM DIŞI İSTİHDAMDA SÜRPRİZ DÜŞÜŞ

Piyasaların haftalardır odaklandığı ABD temmuz ayı istihdam raporu cuma günü açıklandı. Beklentilerin aksine, tarım dışı istihdam sürpriz bir biçimde 23 bin kişi azaldı. İstihdamdaki bu daralmaya rağmen işsizlik oranı yüzde 4,2 seviyesinden yüzde 4,1'e gerileyerek karmaşık bir tablo ortaya koydu. İstihdam piyasasından gelen bu kritik rakamlar, özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin beklentiler açısından büyük önem taşıyor.

FED BEKLENTİLERİ OYNAKLIĞI ARTIRDI

İstihdam verilerindeki güçlenme veya zayıflama, Fed'in faiz politikasında atacağı adımlara yönelik piyasa fiyatlamalarını doğrudan etkiliyor. İstihdamdaki daralmanın faiz kararlarına yansıyacağı beklentisi, veri sonrasında küresel piyasalarda dalgalanmalara zemin hazırladı. Raporun açıklanmasının hemen ardından dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde hareketlilik yaşanırken, asıl büyük tepki altın fiyatlarındaki artan oynaklıkla kendini gösterdi.

ONS VE GRAM ALTINDA REKOR SEVİYELER

Verinin açıklanmasıyla birlikte güvenli liman altına yönelik talepler hız kazandı ve fiyatlarda sert yukarı yönlü hareketler gözlemlendi. Ons altın günlük bazda yüzde 3'ü aşan bir primle 4.361 dolar seviyesinin üzerine tırmanarak dikkat çekici bir eşiği aştı. İç piyasada ise altının gram fiyatı, küresel çaptaki bu yükselişten doğrudan destek bularak 6.700 TL seviyelerine kadar yaklaştı.

ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Amerika Birleşik Devletleri, Ons Altın, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti - Son Dakika

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