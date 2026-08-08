Kayahan\'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı

3 Nisan 2015'te hayatını kaybeden müzisyen, besteci ve şarkıcı Kayahan Açar'ın Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bulunan "Gönül Köşkü" yeni sahibini bekliyor.

Kayahan'ın yaşamının önemli bir bölümünü geçirdiği ve birçok eserini bestelediği belirtilen mülk, 130 milyon TL satış bedeliyle ilana çıkarıldı.

TEK BİR EV DEĞİL, 5 BİTİŞİK YAPIDAN OLUŞUYOR

"Gönül Köşkü" adıyla bilinen mülk, tek bir konuttan oluşmuyor. Toplam 1609 metrekarelik arsa üzerinde birbirine bitişik 5 ayrı ev bulunuyor.

Habertürk'te yer alan habere göre evlerin her biri 5 oda ve 1 salon olarak tasarlandı. Böylece yerleşke toplamda oldukça geniş bir yaşam alanı sunuyor.

DENİZ MANZARASI, HAVUZ VE ÖZEL PEYZAJ

Kayahan'ın Gömeç'teki evinin dikkat çeken özellikleri arasında deniz manzarası da bulunuyor. Yerleşkede ayrıca havuz ve geniş peyzaj alanları yer alıyor.

Kayahan'ın yıllarca kullandığı Gönül Köşkü, fiziki özelliklerinin yanı sıra sanatçının müzik kariyerindeki yeri nedeniyle de özel bir anlam taşıyor.

BİRÇOK ESERİNİ BURADA BESTELEDİ

Kayahan'ın Gömeç'teki evini özel kılan en önemli ayrıntılardan biri, sanatçının birçok eserine burada imza atması.

Müzik hayatı boyunca 3 kırkbeşlik, bir uzunçalar ile 13 kaset ve CD yayımlayan Kayahan'ın Gönül Köşkü, sanatçının üretim sürecinin önemli mekanlarından biri oldu.

Kayahan'ın ölümünün üzerinden 11 yılı aşkın süre geçerken, sanatçının hatıralarını taşıyan evin satışa çıkarılması yeniden dikkatleri Gömeç'teki Gönül Köşkü'ne çevirdi.

SATIŞ FİYATI 130 MİLYON TL

Deniz manzarası, havuzu, peyzaj alanları ve 5 ayrı evden oluşan yapısıyla dikkat çeken Gönül Köşkü için belirlenen satış bedeli 130 milyon TL oldu.

Böylece Kayahan'ın birçok bestesine ev sahipliği yapan ve sanatçının adıyla özdeşleşen mülk, yüksek fiyatıyla da dikkat çeken gayrimenkuller arasına girdi.