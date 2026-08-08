Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan\'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayahan'ın Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bulunan ve birçok unutulmaz eserini bestelediği "Gönül Köşkü" satışa çıkarıldı. 1609 metrekarelik arsa üzerinde 5 bitişik evden oluşan, deniz manzaralı ve havuzlu mülk için 130 milyon TL satış bedeli belirlendi.

3 Nisan 2015'te hayatını kaybeden müzisyen, besteci ve şarkıcı Kayahan Açar'ın Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bulunan "Gönül Köşkü" yeni sahibini bekliyor.

Kayahan'ın yaşamının önemli bir bölümünü geçirdiği ve birçok eserini bestelediği belirtilen mülk, 130 milyon TL satış bedeliyle ilana çıkarıldı.

TEK BİR EV DEĞİL, 5 BİTİŞİK YAPIDAN OLUŞUYOR

"Gönül Köşkü" adıyla bilinen mülk, tek bir konuttan oluşmuyor. Toplam 1609 metrekarelik arsa üzerinde birbirine bitişik 5 ayrı ev bulunuyor.

Habertürk'te yer alan habere göre evlerin her biri 5 oda ve 1 salon olarak tasarlandı. Böylece yerleşke toplamda oldukça geniş bir yaşam alanı sunuyor.

Kayahan'ın

DENİZ MANZARASI, HAVUZ VE ÖZEL PEYZAJ

Kayahan'ın Gömeç'teki evinin dikkat çeken özellikleri arasında deniz manzarası da bulunuyor. Yerleşkede ayrıca havuz ve geniş peyzaj alanları yer alıyor.

Kayahan'ın yıllarca kullandığı Gönül Köşkü, fiziki özelliklerinin yanı sıra sanatçının müzik kariyerindeki yeri nedeniyle de özel bir anlam taşıyor.

Kayahan'ın

BİRÇOK ESERİNİ BURADA BESTELEDİ

Kayahan'ın Gömeç'teki evini özel kılan en önemli ayrıntılardan biri, sanatçının birçok eserine burada imza atması.

Müzik hayatı boyunca 3 kırkbeşlik, bir uzunçalar ile 13 kaset ve CD yayımlayan Kayahan'ın Gönül Köşkü, sanatçının üretim sürecinin önemli mekanlarından biri oldu.

Kayahan'ın

Kayahan'ın ölümünün üzerinden 11 yılı aşkın süre geçerken, sanatçının hatıralarını taşıyan evin satışa çıkarılması yeniden dikkatleri Gömeç'teki Gönül Köşkü'ne çevirdi.

SATIŞ FİYATI 130 MİLYON TL

Deniz manzarası, havuzu, peyzaj alanları ve 5 ayrı evden oluşan yapısıyla dikkat çeken Gönül Köşkü için belirlenen satış bedeli 130 milyon TL oldu.

Kayahan'ın

Böylece Kayahan'ın birçok bestesine ev sahipliği yapan ve sanatçının adıyla özdeşleşen mülk, yüksek fiyatıyla da dikkat çeken gayrimenkuller arasına girdi.

Kayahan'ın

Balıkesir, Magazin, Gömeç, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Şu habercilerinize biraz zam yapın ya her şeye dudakları uçukluyor:) Bel altı haber yapmakla olmuyor bu işler. 0 1 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    mirasa hiç saygı yok yazık 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez
İran’dan Mekke Anlaşması’na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı’nda ilk gün sona erdi Gazeteciliğin geleceği Iğdır’da ele alındı TİGAD 13. Dijital Medya Çalıştayı'nda ilk gün sona erdi! Gazeteciliğin geleceği Iğdır'da ele alındı
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü Bıçakladığı kadının akciğeri söndü
Karadeniz’in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı Karadeniz'in pratik zekası yine şaşırttı: Yolun 7.5 metre üstüne dev villa yaptı
Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü
Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi Kedileri besleyen kadın, insanların sokaktan geçmesine izin vermedi
Eskişehir’de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım
Hür Ağbaba’nın para trafiği MASAK raporunda Ağabey Veli Ağbaba’ya gönderilen miktar dudak uçuklattı Hür Ağbaba'nın para trafiği MASAK raporunda! Ağabey Veli Ağbaba'ya gönderilen miktar dudak uçuklattı
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti: Lav ve kül bulutu gökyüzünü kapladı Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti: Lav ve kül bulutu gökyüzünü kapladı

17:06
Avrupa’dan talipleri vardı Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
Avrupa'dan talipleri vardı! Fenerbahçe İsmail Yüksek kararını verdi
16:41
Trabzonspor’da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez
Trabzonspor'da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez
16:16
Damlanur’un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
Damlanur'un ölümü 2,5 yıl sonra aydınlatıldı! Annesi, kızının katilini cenazede zaten söylemiş
15:56
Büyük aşk nikahla taçlanıyor Ronaldo ve Georgina evleniyor
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:56
Türkiye, Yunanistan’ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina’da rahatsızlık yarattı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı
14:51
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
14:05
Salah’a büyük ayıp Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
Salah'a büyük ayıp! Eğer doğruysa dünyaya rezil olduk
13:52
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
13:37
Bakan Şimşek’ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
10:25
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 17:50:46. #7.12#
SON DAKİKA: Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.