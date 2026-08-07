Aziz Yıldırım'ın kızına hakaret şüphelisi tutuklama talebiyle mahkemede

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisi ve 18 yaşından küçük kızına yönelik paylaşımlar nedeniyle yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan Cengiz Yıldız hakkında karar çıktı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yıldız, ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

AZİZ YILDIRIM 5 AĞUSTOS'TA ŞİKAYETÇİ OLDU

Aziz Yıldırım, 5 Ağustos'ta avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sundu. Yıldırım dilekçesinde, ABD merkezli X şirketinin platformunda "2007 Hakan Safi" isimli, 20 üyeden oluşan bir sohbet grubu kurulduğunu belirtti.

Yıldırım, gruba üye hesap kullanıcılarının kendisi ve 18 yaşından küçük kızına yönelik sistematik şekilde "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma", "tehdit" ve "hakaret" içerikli paylaşımlarda bulunduğunu iddia etti.

ŞİKAYETİN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında söz konusu hesapların tespit edilmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma yürüttü. Ekipler, çalışmalar kapsamında "profdraleks" kullanıcı adlı hesabın sahibi Cengiz Y.'yi gözaltına aldı.

EMNİYETTEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cengiz Y., Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, burada savcılığa ifade verdi.

SAVCILIK TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Savcılık, Cengiz Y.'yi "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Savcılığın sevk yazısında, somut olayda mağdurun ismi ve fotoğrafının kişisel veri kapsamında olduğu, eylemin hukuka aykırı şekilde ve mağdurun rızası dışında gerçekleştirildiği belirtildi.

Yazıda ayrıca şüphelinin mağdura yönelik "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak" suçunu işlediği konusunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular bulunduğu ifade edildi.

Savcılık, şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, öngörülen ceza miktarı ve olayın oluş şeklini dikkate alarak tutuklanmasını talep etti.

EV HAPSİYLE SERBEST BIRAKILDI

Burak Doğan'ın haberine göre nöbetçi sulh ceza hakimliği, tutuklama talebiyle sevk edilen "profdraleks" kullanıcı adlı hesabın sahibi Cengiz Yıldız hakkındaki kararını verdi. Hakimlik, Cengiz Yıldız'ın ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.