Aziz Yıldırım'ın kızına hakaret şüphelisi tutuklama talebiyle mahkemede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım'ın kızına hakaret şüphelisi tutuklama talebiyle mahkemede

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına sosyal medyada hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Cengiz Y., 'kişisel verileri hukuka aykırı yaymak' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisi ve 18 yaşından küçük kızına yönelik paylaşımlar nedeniyle yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan Cengiz Yıldız hakkında karar çıktı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yıldız, ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

AZİZ YILDIRIM 5 AĞUSTOS'TA ŞİKAYETÇİ OLDU

Aziz Yıldırım, 5 Ağustos'ta avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sundu. Yıldırım dilekçesinde, ABD merkezli X şirketinin platformunda "2007 Hakan Safi" isimli, 20 üyeden oluşan bir sohbet grubu kurulduğunu belirtti.

Yıldırım, gruba üye hesap kullanıcılarının kendisi ve 18 yaşından küçük kızına yönelik sistematik şekilde "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma", "tehdit" ve "hakaret" içerikli paylaşımlarda bulunduğunu iddia etti.

ŞİKAYETİN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında söz konusu hesapların tespit edilmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma yürüttü. Ekipler, çalışmalar kapsamında "profdraleks" kullanıcı adlı hesabın sahibi Cengiz Y.'yi gözaltına aldı.

Aziz Yıldırım'ın kızına hakaret şüphelisi tutuklama talebiyle mahkemede

EMNİYETTEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cengiz Y., Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, burada savcılığa ifade verdi.

SAVCILIK TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Savcılık, Cengiz Y.'yi "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Savcılığın sevk yazısında, somut olayda mağdurun ismi ve fotoğrafının kişisel veri kapsamında olduğu, eylemin hukuka aykırı şekilde ve mağdurun rızası dışında gerçekleştirildiği belirtildi.

Yazıda ayrıca şüphelinin mağdura yönelik "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak" suçunu işlediği konusunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular bulunduğu ifade edildi.

Savcılık, şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, öngörülen ceza miktarı ve olayın oluş şeklini dikkate alarak tutuklanmasını talep etti.

EV HAPSİYLE SERBEST BIRAKILDI

Burak Doğan'ın haberine göre nöbetçi sulh ceza hakimliği, tutuklama talebiyle sevk edilen "profdraleks" kullanıcı adlı hesabın sahibi Cengiz Yıldız hakkındaki kararını verdi. Hakimlik, Cengiz Yıldız'ın ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Fenerbahçe, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aziz Yıldırım'ın kızına hakaret şüphelisi tutuklama talebiyle mahkemede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SEEBRIG’in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak SEEBRIG'in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor
Salah’ın Trabzon’daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine Salah'ın Trabzon'daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine
Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum“ Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı
Muhammed Salah, Trabzonspor’da ilk antrenmanına çıktı Muhammed Salah, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı
Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı İşte taraftarlara mesajı Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı! İşte taraftarlara mesajı
9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi 9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi
Suriye’nin başkenti Şam’da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı Suriye’nin başkenti Şam'da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı

16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
15:28
8 odası 6 banyosu var Salah’ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
15:19
Şok detaylar ortaya çıktı Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
15:05
Sıkı durun Real Madrid ve Barcelona İstanbul’a geliyor
Sıkı durun! Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor
14:43
Salah transferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı: Belediye başkanı teşekkür ederek açıkladı
Salah transferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı: Belediye başkanı teşekkür ederek açıkladı
14:16
Çin’den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
13:35
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
13:27
İzmit Belediyesi’ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış
İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış
13:01
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
12:46
Av. Bedia Teymur sordu, Bakan Gürlek yanıtladı: Örgüt tamamen feshedilmeden yasa yürürlüğe girmeyecek
Av. Bedia Teymur sordu, Bakan Gürlek yanıtladı: Örgüt tamamen feshedilmeden yasa yürürlüğe girmeyecek
11:05
Bulgaristan’da yeni dönem yarın başlıyor Artık sadece Euro kullanılacak
Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 19:17:02. #7.13#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'ın kızına hakaret şüphelisi tutuklama talebiyle mahkemede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.