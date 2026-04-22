Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başarılı Sporculara Ziyaret

22.04.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cizre'de şampiyon olan masa tenisi sporcuları, İl Müdürü Din tarafından ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Nevşehir'de düzenlenen Okul Sporları Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında derece elde eden 3 sporcuyu Cizre ilçesinde ziyaret etti.

Nevşehir'de 16-17 Nisan'da düzenlenen şampiyonada Cizre Prof. Dr. Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden klas 5 kategorisinde Abdurrahman Önel ve klas 4 kategorisinde Aydın Yıldırım şampiyon, klas 7 kategorisinde Mahir Dadak üçüncü oldu.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Din, Cizre İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde başarı elde eden sporcularla bir araya geldi.

Sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Din, onları ödüllendirdi.

Daha sonra Cizre Şehir Stadyumu'na geçen Din, atletizm branşında antrenman yapan sporcuları sahada izledi.

Din, ardından Cizre Diclespor'un altyapı takımıyla bir araya gelerek, sporcular ve teknik heyetle görüştü.

Fedai Din, ilçede yaptığı ziyaretlere değinerek, "Gençlerimizin sportif gelişimini desteklemeye ve sporun birleştirici gücünü toplumun her kesimine yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Şırnak'ın adını sporun her branşında başarıyla duyurmak en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Nevşehir, Türkiye, Gençlik, Şırnak, Güncel, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 16:25:22. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.