Başarır, Mersin\'deki gözaltılara millet iradesi uyarısıyla tepki verdi

(MERSİN) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ile iki ilçe belediye başkanının sabah saatlerinde gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Başarır, muhalefet mensuplarına farklı bir uygulama yapıldığını belirterek, "Siyaset kurumunu bu kadar yıpratmayın. Millet iradesini bu kadar örselemeyin" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Başarır, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ile iki ilçe belediye başkanının sabah saatlerinde gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Başarır, açıklamasında şunları söyledi:

"Güne kötü başladık Mersin olarak. Aslında bugün Meclis'te olacaktım. Yeni yasama yılının ilk günüydü. Millet iradesinin tecelli ettiği yer. Ama Büyükşehir Belediye Başkanımız, iki ilçe belediye başkanımız bugün sabah saatlerinde şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Büyükşehir'i yüzde 60 civarında bir oyla kazandık. İlçeleri yüzde 70'e yakın bir oyla kazandık. Mersin iradesi bu yöndeydi ama bu belediye başkanları sabahın erken saatlerinde kaçacakmış gibi gözaltına alındı. Bu maalesef ki Türkiye'de sadece muhalefete uygulanıyor.

Ben daha görmedim sabah 6'da alınan bir belediye başkanı. İşte eski bakanlar çok önemli iddialarla, somut iddialarla yargılanıyorlar. Ben bir ceza hukukçusuyum. Tutuksuz yargılama asıldır. Kimse tutuklansın demiyorum ama birileri tutuklanmıyorsa bizim arkadaşlarımız da bu şekilde gözaltına alınarak burada bekletilmesin. Herkes gelir, ifadesini verir, deliller toplanır. Eğer bir şey varsa mahkeme gereğini yapar.

Mersin halkı bunu hak etmiyor. Ben 93 yılından beri Sayın Vahap Seçer'i tanırım. 18 yaşından beri. Diğer belediye başkanlarını, Mezitli'yi, Yenişehir'i... İlçe başkanlığımızı yaptı, il başkanlığımızı yaptı, önemli görevler yaptı. Tanırım. Kendileriyle ailecek görüşürüz. Dediğim gibi, bu uygulama doğru bir uygulama değil. Bakın Mersin, Mersin halkı gerçekten şu anda kahroluyor. Bunu kabul etmiyor.

Bakın, o yüzden defalarca söyledim ama bir kez daha söylüyorum: Tutuklamayın. Ama tutuklamıyorsanız siyaset kurumuna eşit olarak bu muameleyi yapın. Yani öyle iddialar var ki, öyle belgeler var ki onlara sabah 6'da kimse gelmiyor ama bu insanların kapısını sabah 6'da çalıyor. Siyaset kurumunu bu kadar yıpratmayın. Millet iradesini bu kadar örselemeyin. Yarın siyaset kurumu külliyen bunun altında kalır. Aynen bugün olduğu gibi. Buradayız süreci takip edeceğiz."