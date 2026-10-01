Başarır, Mersin'deki gözaltılara millet iradesi uyarısıyla tepki verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başarır, Mersin'deki gözaltılara millet iradesi uyarısıyla tepki verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başarır, Mersin\'deki gözaltılara millet iradesi uyarısıyla tepki verdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'de belediye başkanlarına yönelik sabah gözaltılarına tepki gösterdi. Muhalefete farklı uygulama yapıldığını savunan Başarır, siyaset kurumunun yıpratılmamasını ve millet iradesinin örselenmemesini istedi.

(MERSİN) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ile iki ilçe belediye başkanının sabah saatlerinde gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Başarır, muhalefet mensuplarına farklı bir uygulama yapıldığını belirterek, "Siyaset kurumunu bu kadar yıpratmayın. Millet iradesini bu kadar örselemeyin" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Başarır, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ile iki ilçe belediye başkanının sabah saatlerinde gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Başarır, açıklamasında şunları söyledi:

"Güne kötü başladık Mersin olarak. Aslında bugün Meclis'te olacaktım. Yeni yasama yılının ilk günüydü. Millet iradesinin tecelli ettiği yer. Ama Büyükşehir Belediye Başkanımız, iki ilçe belediye başkanımız bugün sabah saatlerinde şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Büyükşehir'i yüzde 60 civarında bir oyla kazandık. İlçeleri yüzde 70'e yakın bir oyla kazandık. Mersin iradesi bu yöndeydi ama bu belediye başkanları sabahın erken saatlerinde kaçacakmış gibi gözaltına alındı. Bu maalesef ki Türkiye'de sadece muhalefete uygulanıyor.

Ben daha görmedim sabah 6'da alınan bir belediye başkanı. İşte eski bakanlar çok önemli iddialarla, somut iddialarla yargılanıyorlar. Ben bir ceza hukukçusuyum. Tutuksuz yargılama asıldır. Kimse tutuklansın demiyorum ama birileri tutuklanmıyorsa bizim arkadaşlarımız da bu şekilde gözaltına alınarak burada bekletilmesin. Herkes gelir, ifadesini verir, deliller toplanır. Eğer bir şey varsa mahkeme gereğini yapar.

Mersin halkı bunu hak etmiyor. Ben 93 yılından beri Sayın Vahap Seçer'i tanırım. 18 yaşından beri. Diğer belediye başkanlarını, Mezitli'yi, Yenişehir'i... İlçe başkanlığımızı yaptı, il başkanlığımızı yaptı, önemli görevler yaptı. Tanırım. Kendileriyle ailecek görüşürüz. Dediğim gibi, bu uygulama doğru bir uygulama değil. Bakın Mersin, Mersin halkı gerçekten şu anda kahroluyor. Bunu kabul etmiyor.

Bakın, o yüzden defalarca söyledim ama bir kez daha söylüyorum: Tutuklamayın. Ama tutuklamıyorsanız siyaset kurumuna eşit olarak bu muameleyi yapın. Yani öyle iddialar var ki, öyle belgeler var ki onlara sabah 6'da kimse gelmiyor ama bu insanların kapısını sabah 6'da çalıyor. Siyaset kurumunu bu kadar yıpratmayın. Millet iradesini bu kadar örselemeyin. Yarın siyaset kurumu külliyen bunun altında kalır. Aynen bugün olduğu gibi. Buradayız süreci takip edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Ali Mahir BaşarırYerel HaberlerYeni PartiPolitikaMersinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan’ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim Annesini öldürmekten yargılanan Tuğyan'ın mahkemedeki ilk sözleri: Düşerken ben görmedim
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
Acun Ilıcalı’nın yüreğini ağzına getiren kaza Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza
19:42
İngiliz Bakan, Manchester City’i sarsan haberi verdi: Premier Lig’den ihraç edilebilirler
İngiliz Bakan, Manchester City'i sarsan haberi verdi: Premier Lig'den ihraç edilebilirler
19:23
Bahçeli’den Yeni Parti’nin Meclis’i terk etmesine tepki: Siyasi açıdan çok doğru olmadı
Bahçeli’den Yeni Parti’nin Meclis’i terk etmesine tepki: Siyasi açıdan çok doğru olmadı
19:08
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz’ın oğlu da bahis listesinde
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın oğlu da bahis listesinde
18:59
Arkadaşından Tuğyan’ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
Arkadaşından Tuğyan'ı yakacak sözler: Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı
18:04
AK Parti’de Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine yeni atama
AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine yeni atama
17:46
Fenerbahçe’ye FIFA’dan beklenen müjdeli haber geldi
Fenerbahçe'ye FIFA'dan beklenen müjdeli haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 19:57:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Başarır, Mersin'deki gözaltılara millet iradesi uyarısıyla tepki verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei