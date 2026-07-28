Başbakan Zeydi Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, resmi ziyaret için bulunduğu başkent Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

Irak Başbakanlık Medya Ofisi tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Zeydi'nin Anıtkabir'i ziyaret ettiği belirtildi.

Paylaşımda, Zeydi'nin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da yer aldığı heyetle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunduğu fotoğraflara da yer verildi.