Başdeğirmen Şelalesi'nde Çevre Temizliği

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Başdeğirmen Şelalesi'nde "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında temizlik yapıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü öğrencisi ve Sıfır Atık ile Kazananlar Topluluğu Başkanı İbrahim Halil Emol öncülüğünde bir araya gelen üniversiteli gençler, Başdeğirmen Şelalesi'nde çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.

Bölgeye gelen ziyaretçilerde çevre bilinci oluşturmayı hedefleyen topluluk üyeleri, hem çevre temizliği yaptı hem de piknikçileri atıkların doğaya verdiği zararlar konusunda bilgilendirdi.

Öğrenciler, şelale çevresinden yaklaşık 25 torba çöp topladı.

Emol, şelaleye sadece bir gezi için değil doğaya sahip çıkmak için geldiklerini belirtti.