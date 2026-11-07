Başdenetçi Akarca, cezaevindeki 0-6 yaş çocuklar için Diyarbakır'da inceleme yaptı - Son Dakika
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Başdenetçi Akarca, cezaevindeki 0-6 yaş çocuklar için Diyarbakır'da inceleme yaptı

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Başdenetçi Akarca, cezaevindeki 0-6 yaş çocuklar için Diyarbakır\'da inceleme yaptı
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Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, KDK'nin 0-6 yaş çocuklara ilişkin özel raporu kapsamında Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki anne-çocuk ünitesini inceledi. İncelemede çocukların sağlık, beslenme, eğitim ve psikososyal destek ihtiyaçları değerlendirildi.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) "Anneleri ile Birlikte Ceza İnfaz Kurumlarında Kalan 0-6 Yaş Aralığı Çocuklar Hakkında Özel Rapor" çalışması kapsamında Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu.

KDK'den yapılan açıklamaya göre Akarca'ya incelemeleri sırasında kadın ve çocuk haklarından sorumlu kamu denetçisi Fatma Benli Yalçın da eşlik etti.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Akarca, KDK'nin, TBMM adına idarenin işleyişini insan hakları ve adalet anlayışı çerçevesinde denetleyen anayasal hak arama kurumu olduğunu belirtti.

KDK'nin 2013 sonrası çocuklardan doğrudan başvuru kabul eden ilk ve tek hak arama kurumu olduğuna dikkati çeken Akarca, çocukların seslerini duyurabilmelerini, kendilerini ifade edebilmelerini ve haklarını arayabilmelerini önemsediklerini vurguladı.

Bu doğrultuda başvuruları incelemenin yanı sıra okulları ziyaret ettiklerini, çocuklara bizzat kendi sınıflarında hakları konusunda bilgilendirme yaptıklarını anlatan Akarca, "7 ayda 15 okul ziyareti gerçekleştirdik. 2025'te 125 binden fazla ziyaret edilen KDK Çocuk internet sitemiz, çocuklarımıza hakları konusunda bilgi veren önemli bir kaynak işlevi görmektedir." ifadelerini kullandı.

"Çocukların ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları değerlendiriyoruz"

Akarca, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun kendilerine gerekli görülen konularda özel rapor hazırlama yetkisi verdiğine işaret etti.

"Biz de çocuklara verdiğimiz önem gereği anneleri ile ceza infaz kurumlarında kalan 0-6 yaş aralığındaki çocukların yaşam koşullarını bütüncül bir yaklaşımla ele alan bir özel rapor çalışması yürütmekteyiz." bilgisini paylaşan Akarca, şöyle devam etti:

"Özel rapor çalışmamız kapsamında bugüne kadar anne yanında kalan çocukların sayıca fazla olduğu Sincan, Kayseri, Bakırköy, Marmara ve İzmir kadın kapalı ceza infaz kurumlarını ziyaret ettik. Bugün de Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki anne-çocuk ünitesini yerinde inceleyerek çocukların ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları değerlendiriyoruz. Ziyaretlerimizde yalnızca fiziki koşulları değil sağlık, beslenme, eğitim, psikososyal destek gibi çocukların gelişimi açısından önemli alanları bütüncül yaklaşımla değerlendiriyoruz."

Hazırlayacakları "Anneleri ile Birlikte Ceza İnfaz Kurumlarında Kalan 0-6 Yaş Aralığı Çocuklar Hakkında Özel Rapor"un, kurumun "çocuğun üstün yararı" anlayışına bağlılığını bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan Akarca, "Kurumumuzca, 6 yaş altı çocukların kapalı kurumlarda tutulmasının zorluğu göz önünde bulundurularak çocukların iyilik halinin korunması için oldukça hassas olan bu konuda yürütülen çalışmalara özel önem verilmektedir. Özel rapor çalışması ile yerinde inceleme yapmak ve bir yılı aşkın sürede araştırmalarda bulunmak suretiyle tespit etmiş olduğumuz yasal mevzuat ve uygulama sürecine ilişkin iyileştirme önerilerimizi kamuoyunun değerlendirmesine sunmayı amaçlamaktayız." ifadelerini kullandı.

Çocukların üstün yararının gözetilmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunun altını çizen Akarca, bu kapsamda anne-çocuk ünitesini yerinde gözlemlemek için gerçekleştirdikleri Diyarbakır ziyaretinin ve hazırlanacak özel raporun bu amaca katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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