BASF, Çin'de Dev Tesisini Açtı

27.03.2026 05:17
Alman kimya devi BASF, Çin'de 8,7 milyar euro yatırımla devasa üretim kompleksini açtı.

Alman kimya devi BASF'nin Çin'in Guangdong eyaletinde kurduğu devasa boyutlardaki üretim kompleksi perşembe günü tam kapasiteyle faaliyete başladı. Tesis, Çin'de tamamı bir Alman şirketine ait olan en büyük yatırım projesi olma özelliğini taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 8,7 milyar euro (yaklaşık 10 milyar ABD doları) yatırımla kurulan entegre tesis, Guangdong eyaletinin Zhanjiang kentinde yaklaşık 4 kilometrekarelik bir alana yayılıyor. Sektör analistlerine göre şirket, bu adımla yüksek standartlı dışa açılımı teşvik etmeyi sürdüren Çin'de büyümesini devam ettirmeye yönelik uzun vadeli bağlılığını ortaya koydu.

Verbund sahası diye bilinen tesiste, devreye alınan 32 üretim hattında ulaşım, tüketim malları, elektronik, ev ve kişisel bakım sektörlerine yönelik temel kimyasallar, ara ürünler ve özel kimyasallar gibi 70'ten fazla ürün üretiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV).

Kaynak: Xinhua

İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı İstedikleri tek bir şey var İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu
Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt’in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
Brezilya’da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

00:45
4-3’lük muhteşem maç A Milli Takım’ın finaldeki rakibi belli oldu
4-3'lük muhteşem maç! A Milli Takım'ın finaldeki rakibi belli oldu
00:27
Nihat Kahveci’den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
23:46
Rumenlerden provokasyon Montella’ya basın toplantısında saygısız soru
Rumenlerden provokasyon! Montella'ya basın toplantısında saygısız soru
23:29
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı
23:19
Trump: İran’ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
22:25
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
