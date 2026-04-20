Başhekim Çağdaş Özdemir Adliyeye Sevk Edildi

Haber: Caner AKTAN
(TUNCELİ) - Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmesine ilişkin Bursa'da gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir, Tunceli Adliyesi'ne sevk edildi.
Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir Bursa'da gözaltına alınmış, ifadesi alınmak üzere Tunceli İl Jandarma Komutanlığına getirilmişti.
Jandarmadaki ifade işlemleri tamamlanan Çağdaş Özdemir, yoğun güvenlik önlemleri altında Tunceli Adliyesi'ne sevk edildi.
Tunceli İl Sağlık Müdürü olarak 2021'de atanan Çağdaş Özdemir, Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmesiyle suçlanıyor.
