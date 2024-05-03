Başıboş eşek tarafından ısırılan kadın hastaneye kaldırıldı

Güncel

Kayseri'de başıboş bir eşeğin ısırması sonucu yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Bünyan ilçesinde evine giden E.D. (59), başıboş bir eşeğin saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.D. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekiler tarafından bir ağaca bağlanan eşek ise belediye ekiplerince barınağa götürüldü.

E.D. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.