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Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun babası konuştu: Evladımı ısırmamışlar, resmen yemişler - Son Dakika
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Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun babası konuştu: Evladımı ısırmamışlar, resmen yemişler

Dün Ankara'da başıboş sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ilkokul öğrencisi Tunahan Yılmaz yoğun bakıma kaldırıldı. İnfial yaratan olayla ilgili soruşturma başlatılırken küçük çocuğun babası "Benim çocuğumun yaşaması Allah'ın bir mucizesi olur. Benim çocuğumu ısırmamışlar, resmen yemişler." ifadelerini kullandı.

08.12.2023 - 14:30,  Güncelleme: 15:09
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Ankara'da, okula gitmeye çalışan küçük bir çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı. Apar topar hastaneye kaldırılan talihsiz çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken küçük çocuğun babası Halil Yılmaz, "Doktorlar durumunun kritik olduğunu söylüyorlar. Benim çocuğumun yaşaması Allah'ın bir mucizesi olur. Benim çocuğumu ısırmamışlar, resmen yemişler." dedi.

Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun babası konuştu: Evladımı ısırmamışlar, resmen yemişler

"ÇOCUĞUMUN YAŞAMA ŞANSI YOK"

Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş arazide köpeklerin saldırısına uğrayan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi çocuk yoğun bakım bölümündeki tedavisi devam ediyor. Minik çocuğun babası Halil Yılmaz, sahipsiz köpek sorununun çözülmesini istedi.

Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun babası konuştu: Evladımı ısırmamışlar, resmen yemişler

Hacettepe Hastanesi'ne gitmesinin ardından çocuğunun durumunu gördüğünü ifade eden Yılmaz, yetkililere seslenerek "Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Evlat acısı bu. Benim çocuğum gitti, çocuğumun yaşama şansı yok. Ben gözlerimle gördüm. Bir hayvanın canı, insan canından daha mı önemli." dedi.

Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun babası konuştu: Evladımı ısırmamışlar, resmen yemişler

"ISIRMAMIŞLAR, RESMEN YEMİŞLER"

Sahipsiz köpeklere yönelik önlem alınmasını isteyen Yılmaz, çocuğunun makineye bağlı yaşadığını, bu saldırıların herkesin başına gelebileceğini belirtti. Yetkililerden soruna çözüm bulmasını isteyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bugün benim evladımın yarın sizin evladınızın başına gelir. Bu durmaz. Geçenlerde sabah işe gidiyordum. Sabah 3 tane çocuğa saldırdılar. Sabah o saatte okula mı gidilir? Bana bile saldırdılar. Ürperdim. Doktorlar durumunun kritik olduğunu söylüyorlar. Benim çocuğumun yaşaması Allah'ın bir mucizesi olur. Benim çocuğumu ısırmamışlar, resmen yemişler."

Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun babası konuştu: Evladımı ısırmamışlar, resmen yemişler

SORUŞTURMA AÇILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Ankara İli, Keçiören İlçesi, Kafkas Mahallesi'nde dün sabah saat 08.45 sıralarında okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi T.Y. adlı çocuğumuzun, başıboş köpeklerce saldırıya uğraması ve ağır yaralanması üzerine; olayın, Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır. Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun babası konuştu: Evladımı ısırmamışlar, resmen yemişler
YORUMLAR (5)
  • Ali Kublay: Bunun adı hayvan sevgisi falan değil öldüreceksin sorun sonsuza dek ortadan kalkacak Yanıtla 0 0
  • Çiğdem KOÇER: Bu cok büyük aci ve sorumsuzluk neden bu köpekler barınakları değil Yanıtla 0 0
  • Kadir Balci: İnşallah Allah'ım şifa verir iyileşir (Köpekler konusunu gelince kimi niye top luyor sunuz diye tepki gösterir kimi topluyor hayvan barınağında aç kalıyor lar diyorsunuz ben anlamidm yani Kimse kusura bakma sin durduk yere kimse kimseye de saldirmaz Yanıtla 0 0
  • Eren Türkmen: Köpekler uzaktan dürbünlü silahlarla etkisiz hale getirilmeli Yanıtla 56 3
  • Muhammet Topaloğlu: Allah kimseye yaşatmasın böyle acılar sebep olanlar cezasını çeksin tüm belediyeler başıboş gezen köpekleri toplamalı hepimizin evladının sevdiğinin başına gelebilir. Yanıtla 172 8

İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun babası konuştu: Evladımı ısırmamışlar, resmen yemişler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun babası konuştu: Evladımı ısırmamışlar, resmen yemişler - Son Dakika
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