Basın Duayeni Özsoy Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Basın Duayeni Özsoy Hayatını Kaybetti

30.03.2026 23:26
DAGC Onursal Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 69 yaşında tedavi gördüğü hastalık nedeniyle vefat etti.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Onursal Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özsoy'un Erzurum basınına uzun yıllar emek verdiğini belirtti.

Sekmen, "Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Vekilimiz, DAGC Onursal Başkanı'mız kıymetli kardeşim Feridun Fazıl Özsoy'un vefatını derin bir teessürle öğrendim. Şehrimizin medya hafızasında müstesna bir yere sahip olan merhuma yüce Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve basın camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erzurumspor FK'den yapılan açıklamada, Özsoy'un kent basını açısından önemli biri olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı, Erzurum basınının duayen isimlerinden Feridun Fazıl Özsoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere basın camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

DAGC'dan yapılan açıklamada da "Cemiyetimiz Onursal Başkanı, meslek büyüğümüz Feridun Fazıl Özsoy, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basın Duayeni Özsoy Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Basın Duayeni Özsoy Hayatını Kaybetti - Son Dakika
