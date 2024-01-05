Basın İlan Kurumu İl Müdürü, SGK İl Müdürünü ziyaret etti

Basın İlan Kurumu İl Müdürü Arda Aşkın, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü İbrahim Kısa'yı ziyaret etti.

Aşkın, ziyaretinde, kurumun faaliyetleri ve resmi ilan mevzuatındaki düzenlemeler hakkında bilgi verip, yerel basın ve kurumlar arasındaki işbirliği süreçlerinde Eskişehir'de yürütülen çalışmaları anlattı.

Kısa da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel basının kamuoyunu bilgilendirmede önemli bir görev ve sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Aşkın, Kısa'ya Basın İlan Kurumu yayınlarından "Taksim Camii Basından İktibaslar" adlı kitabı hediye etti.