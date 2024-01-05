 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Basın İlan Kurumu İl Müdürü, SGK İl Müdürünü ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Basın İlan Kurumu İl Müdürü, SGK İl Müdürünü ziyaret etti

Basın İlan Kurumu İl Müdürü Arda Aşkın, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü İbrahim Kısa'yı ziyaret etti. Aşkın, ziyaretinde, kurumun faaliyetleri ve resmi ilan mevzuatındaki düzenlemeler hakkında bilgi verip, yerel basın ve kurumlar arasındaki işbirliği süreçlerinde Eskişehir'de yürütülen çalışmaları anlattı. Kısa da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel basının kamuoyunu bilgilendirmede önemli bir görev ve sorumluluğu olduğunu kaydetti. Aşkın, Kısa'ya Basın İlan Kurumu yayınlarından 'Taksim Camii Basından İktibaslar' adlı kitabı hediye etti.

Basın İlan Kurumu İl Müdürü, SGK İl Müdürünü ziyaret etti
05.01.2024 - 12:56,
Abone Ol

Basın İlan Kurumu İl Müdürü Arda Aşkın, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü İbrahim Kısa'yı ziyaret etti.

Aşkın, ziyaretinde, kurumun faaliyetleri ve resmi ilan mevzuatındaki düzenlemeler hakkında bilgi verip, yerel basın ve kurumlar arasındaki işbirliği süreçlerinde Eskişehir'de yürütülen çalışmaları anlattı.

Kısa da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel basının kamuoyunu bilgilendirmede önemli bir görev ve sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Aşkın, Kısa'ya Basın İlan Kurumu yayınlarından "Taksim Camii Basından İktibaslar" adlı kitabı hediye etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sosyal Güvenlik Kurumu, Eskişehir, Kamu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basın İlan Kurumu İl Müdürü, SGK İl Müdürünü ziyaret etti - Son Dakika


12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:24
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi

Son Dakika
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:24 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 14:30:28. #1.12#
SON DAKİKA: Basın İlan Kurumu İl Müdürü, SGK İl Müdürünü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement