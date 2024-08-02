Basın Konseyi, Instagram ve Anayasa Mahkemesi\'ne erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi

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(İSTANBUL)- Basın Konseyi, Instagram'a ve Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesine, erişim engeli getirilmesinin, ifade özgürlüğü ihlali ve sansür olduğunu belirterek, yasaklamalara ve sansüre son verilmesi için sorumluları bir kez daha göreve davet etti.

Basın Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, katalog suçları gerekçe gösterilerek milyonlarca kişinin ve her kademede kamu yöneticisinin de kullandığı Instagram'a erişimi engeli getirildiği anımsatıldı ve şu ifadelere yer verildi:

"Erişim engeli getirilmesi, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünün açıkça ihlalidir"

"İktidar talimatıyla yapıldığı anlaşılan yasaklama bununla da kalmamış, gelişme üzerine Anayasa Mahkemesi internet sitesine konulan 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ifade ve basın özgürlüğüne müdahale etmesine imkan tanıyan kuralların iptali' başlıklı karar duyurusu karartılmıştır. Hukuki hiçbir dayanağı olmadan, yazılı, sözlü, görsel ve dijital medyadan sonra sosyal medya platformlarına da erişim engeli getirilmesi, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünün açıkça ihlalidir.

'Ben yaptım oldu' denilerek getirilen keyfi yasaklamalar

Demokrasiyle yönetilen hiçbir ülkede, 'ben yaptım oldu' denilerek keyfi getirilen bu tür yasaklamaların ve sansürün asla yeri yoktur.

TCK'nın 257. maddesinde de geçerli olan 'görevi kötüye kullanma' suçunun var olduğunun hatırlatılmasının da her Türk vatandaşının hakkı ve görevi olduğunu belirtmemiz gerekir.

Basın Konseyi olarak, Türkiye'nin uluslararası İfade ve Basın Özgürlüğü, Demokrasi, Hukukun Üstünlüğü endekslerinde utanç tablosundaki yerini daha da pekiştirecek yasaklamalara ve sansüre son verilmesi için sorumluları bir kez daha göreve davet ediyoruz"