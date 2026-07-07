Basın Konseyi'nden Gazetecilere Tepki - Son Dakika
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Basın Konseyi'nden Gazetecilere Tepki

07.07.2026 16:47
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Basın Konseyi, NATO Zirvesi öncesi gözaltılara karşı çıkarak, gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti.

(İSTANBUL) Basın Konseyi, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi gazetecilerin gözaltına alınması ve bugün gazetecilere yönelik ablukaya tepki gösterdi. Gözaltındaki ve tutuklu bulunan tüm gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulunan Basın Konseyi, "Gazeteciliği suç olarak görmekten ve gazetecileri itibarsızlaştırmaktan vazgeçilmelidir" ifadelerini kullandı.

Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde  Birgün Gazetesi  muhabiri Kayhan Ayhan ve gazeteci Hazar Dost'un gözaltına alınması ve bugün gazetecilere yönelik polis ablukasına Basın Konseyi yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.

"GAZETECİLERE GÖZALTILARIN DEVAM ETMESİ ÜLKEMİZ ADINA UTANÇ VERİCİ"

Basın Konseyi'nin "Gazetecilere gözaltıların devam etmesi ülkemiz adına utanç verici" başlıklı yazısında şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara'da başlayan NATO 36. liderler zirvesi öncesinde gazetecilere gözaltıların devam etmesi, ülkemiz ve demokrasi adına utanç verici. Son olarak dün gece Birgün Gazetesi muhabiri Kayhan Ayhan ve gazeteci Hazar Dost'un gözaltına alınmaları, NATO zirvesi sırasında gazetecilere adeta kabusu yaşatmakta. Silivri'de duruşmaları izleyen Birgün Gazetesi muhabiri  Kayhan Ayhan, gece yarısı evinde gözaltına alındı. Kayhan Ayhan'ın çıkarıldığı savcılıkta  ifadesi bile alınmadan 'halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiğini üzülerek öğrendik.  '2018 yılında katıldığı bir eylem' gerekçe gösterilerek, dün manavda alışveriş yaparken gözaltına alınan gazeteci Hazar Dost ise ifadesinden sonra serbest bırakılmıştır."

"MESLEKLERİNİ YAPTIKLARI İÇİN TUTUKLANAN TÜM GAZETECİLER SERBEST BIRAKILMALIDIR"

Daha önce defalarca vurguladığımız gibi, meslektaşlarımız 'halkın haber alma hakkı' gereği görevlerini yapmaktadır. Gazeteciliği suç olarak görmekten ve gazetecileri itibarsızlaştırmaktan vazgeçilmelidir. Ayhan ve yanı sıra mesleklerini yaptıkları için tutuklanan tüm gazeteciler serbest bırakılmalıdır. Daha önce defalarca vurguladığımız gibi, meslektaşlarımız 'halkın haber alma hakkı' gereği görevlerini yapmaktadır. Gazeteciliği suç olarak görmekten ve gazetecileri itibarsızlaştırmaktan vazgeçilmelidir. Ayhan ve Dost'un yanı sıra, mesleklerini yaptıkları için tutuklanan tüm gazeteciler serbest bırakılmalıdır"

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Basın Konseyi'nden Gazetecilere Tepki - Son Dakika

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