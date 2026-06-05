Başiskele\'de Araç Uçurumdan Düştü

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde otomobilin 80 metrelik uçurumdan uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yuvacık Yakacık Mahallesi Ulu Önder Caddesi'nde meydana geldi. T.Ş.'nin (18) kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki kaldırımı ve demir korkulukları aşarak ağaçlık alanın da bulunduğu uçurumdan uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 80 metrelik uçurumdan düşen otomobilde yaralanan T.Ş., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle patika yoldan taşınarak ambulansa alındı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.