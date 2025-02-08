Donmak üzereyken kurtarıldılar! Eksi 8 derecede nefes kesen operasyon - Son Dakika
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Donmak üzereyken kurtarıldılar! Eksi 8 derecede nefes kesen operasyon

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kar nedeniyle ormanda mahsur kalan iki kişi başarıyla kurtarıldı.

08.02.2025 03:16  Güncelleme: 08:15
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Kocaeli ili Başiskele ilçesi Servetiye Mahallesi mevkiinde bulunan ormana çıkan Arda P. ile Erol B., yoğun kar yağışı sebebiyle ormanlık alanda mahsur kaldı.

BURSA'DAN YARDIM İSTENDİ

İhbar üzerine ormanlık alana Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Geniş alana sahip ormanda çalışma yapan ekipler, Uludağ'dan dolayı imkanları daha geniş olan Bursa'dan yardım istedi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri, olumsuz bir durum olmaması adına Uludağ'da görev yaparken kısa sürede İznik ilçesi Kırıntı Mahallesi'ne ulaştı.

DONMAK ÜZEREYKEN KURTARILDILAR

1 adet kar üstü motorlu JAK timi, 2 Jandarma Asayiş timi, UMKE ve AFAD personelleri ile ormanlık alanda çalışma yapan ekipler, mahsur kalan Arda P. ile Erol B. donmak üzereyken kurtardı. Kurtarma anı ise saniye saniye GoPro kamerasına yansıdı.

Zamana karşı yarış: JAK timleri donmak üzerelerken kurtardı
Donmak üzereyken kurtarıldılar! Eksi 8 derecede nefes kesen operasyon
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Donmak üzereyken kurtarıldılar! Eksi 8 derecede nefes kesen operasyon - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan Şentürk:
    Bu altlarına 4x4 araba alınca bir moda oldu bir kampçılık bir dağcılık vesaire oğlum al işte geberiyordunuz ne oldu 4 2 Yanıtla
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