BASK Genel Başkanı Öğretici, promosyon farklarına MEB'den merkezi çözüm istedi - Son Dakika
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BASK Genel Başkanı Öğretici, promosyon farklarına MEB'den merkezi çözüm istedi

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BASK Genel Başkanı Öğretici, promosyon farklarına MEB\'den merkezi çözüm istedi
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BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Öğretici, banka promosyonlarında il ve ilçelere göre ciddi farklar olduğunu belirterek MEB'e çağrı yaptı. Öğretici, eğitim çalışanlarının mağduriyeti için promosyon sürecinin tek elden yönetilmesini istedi.

(ANKARA) - BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, "Farklı il ve ilçelerden gelen tutarsız promosyon haberleri ve dönemsel adaletsizlikler eğitim camiasını derinden yaralamaktadır. Bu sorun artık kökten çözülmeli ve MEB promosyon süreci tek elden, merkezi olarak yönetilmelidir" dedi.

BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Öğretici, eğitim çalışanlarının, banka promosyonları arasında il ve ilçelere göre ciddi farklılıklar bulunduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) çağrıda bulundu.

Öğretici, konuya ilişkin açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Son dönemde eğitim çalışanlarının en çok mağdur olduğu konuların başında banka promosyonları gelmektedir. İl ve ilçe bazında ayrı ayrı yürütülen süreçler sonucunda ortaya çıkan rakamlar arasında devasa uçurumlar bulunmaktadır. Bazı bölgelerde nispeten makul anlaşmalar sağlanırken, büyük bir çoğunlukta kabul edilemez teklifler dayatılmakta veya bankalar ihalelere teklif dahi vermemektedir.

Aynı kuruma hizmet eden ve aynı işi yapan eğitim çalışanlarının, sırf farklı il ve ilçelerde görev yaptıkları için promosyon tutarlarında bu denli ciddi farklılıklara maruz kalması büyük bir adaletsizliktir ve kesinlikle kabul edilemez. Bilindiği üzere Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı gibi kurumlar, tüm personelini kapsayacak ve eşit ödemelerin gerçekleştirilmesini sağlayacak promosyon anlaşmalarını tek elden imzalayarak bu sorunu çözmüştür.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da sahadaki bu eşitsizliği ve mağduriyeti gidermek adına vakit kaybetmeden harekete geçmeli, tüm personeli kapsayacak ve herkese eşit ödenecek şekilde merkezi bir promosyon anlaşması yapmalıdır. Farklı il ve ilçelerden gelen tutarsız promosyon haberleri ve dönemsel adaletsizlikler eğitim camiasını derinden yaralamaktadır. Bu sorun artık kökten çözülmeli ve MEB promosyon süreci tek elden, merkezi olarak yönetilmelidir."

Kaynak: ANKA
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