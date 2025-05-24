Başka Bir Hayat: Çobanlık - Son Dakika
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Başka Bir Hayat: Çobanlık

24.05.2025 19:21
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Çağlar Öztürkler, kızı için aldığı keçiyle başladı, şimdi 62 keçisiyle çobanlık yapıyor.

Çocuğuna taze süt içirmek için keçi aldı, kendini bir anda çobanlık mesleğinin içinde buldu

Anaç keçi bereketli çıktı, 1 yılda 62 keçisi oldu

AYDIN - Aydın Efeler ilçe merkezinde yaşayan Çağlar Öztürkler, geçen yıl doğan kızının taze süt içmesi bir adet anaç keçi aldı. Yaklaşık 2 yıl önce aldığı keçisi doğurunca bir anda kendisini çobanlık mesleğinin içinde bulan Öztürkler, 2 üniversite mezunu ve işletme alanında doktora yapmasına rağmen şu anda 62 keçisi ile çobanlık yapmaya başladı.

Çobanlık mesleğine atılmasının çok ilginç olduğunu ve bu işi sevdiğini belirten Çağlar Öztürkler, şehirde doğup büyümesine rağmen işini severek yaptığını belirtti. Çobanlık mesleğinin oldukça bereketli bir iş olduğunu da belirten Öztürkler, günlerini çok sevdiği keçileri ile geçirmeye başladığını ve hayatından memnun olduğunu söyledi.

Türkiye'de genellikle okumayanların mesleği olarak bilinen ve her geçen gün yapanların sayısının azaldığı keçi çobanlığı Aydın'da 2 üniversite ve doktora diploması olan Çağlar Öztürkler'in mesleği oldu. Çobanlığa ilk başladığında başta annesi olmak üzere pek çok kişinin olumsuz eleştirisine de maruz kalan Öztürkler, hiç köy hayatı yaşamamasına rağmen kısa sürede uzman bir keçi çobanı haline geldi. Yaklaşık 2 yıl önce kızının daha sağlıklı büyümesi ve taze süt içmesi amacıyla bir adet anaç keçi aldığını belirten Çağlar Öztürkler, "Aydınlıyım 2 yıldır bu işi yapıyorum. Severek yapıyorum. Hobi olarak başlamıştık. Yavaş yavaş işlerimiz büyüdü. Bugün itibariyle 62 hayvanım var. 1 tane keçi ile başladım. Benim 1.5 yaşında bir kızım var. İlk olarak taze süt içsin diye 1 tane anaç keçi almıştık. O yavruladı önce. Daha sonra keçiler doğurmaya başladı. Sonra bu iş hoşumuza gitti heves ettik bir miktar da dışarıdan keçi aldık. Çoğaldı gitti keçilerimiz. Bu sene 30'un üstünde yavrumuz doğdu" dedi.

"Başta annem karşı çıktı"

Alışılagelmiş çobanlardan oldukça farklı olan ve işini kulağında küpesi ayağında şortuyla yapan Çağlar Öztürkler, asıl mesleğinin gıda teknikerliği ve işletme olduğunu belirterek "2 üniversiten mezunum. Gıda teknikeriyim. Onun üzerine işletme fakültesi bitirdim. Onun üzerine de yüksek lisans okudum. 'Seni çobanlık yapsın diye mi okuttuk' diyen oluyor. Başta annem 'Sen köyde yetişmedin. Sana bu işi yakıştıramıyorum' dedi. Bizim köyümüz bile yok. Ne anne ne baba tarafında bir köy yok. Ancak eşim sağ olsun hep arkamda durdu. İşimi severek yapıyorum" diye konuştu.

"Önce sevgi sonra sabır lazım"

Mesleğini içinde hayvan sevgisi olan gençlere tavsiye ettiğini ancak çok romantik düşünmemelerini tavsiye eden Aydın'ın yeni nesil çobanı Çağlar Öztürkler, "Bu işi gençlere tavsiye ederim ama bu işi yapmak için ilk önce hayvan sevmeleri gerekiyor. Gençlere naçizane tavsiyem, hayvancılık yapsınlar. Ülkede hayvancılık sıkıntılı bir dönemde. Bunun yanında devletimizin de desteklemesini bekliyoruz. Bu iş belli bir kapasiteye gelince para kazandırır. Hayvancılık da bir işletme ve esnaflık gibi. Önce belli bir yere gelmek ve sermaye olması lazım. Anaçta belli bir adede geldikten sonra para kazanırsınız. Benim bu işe başlamama içimdeki hayvan sevgisi ve çocuğum vesile oldu" diyerek yeni mesleğini severek yaptığını belirtti.

Kaynak: İHA

hayvan sevgisi, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Aydın, Son Dakika

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