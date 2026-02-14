Başkale\'de 42 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 42 kilo 285 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi Belliyurt mezrası kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 kilo 491 gram skunk ile 15 kilo 794 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi.