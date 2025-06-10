Van'ın Başkale ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Orhan Erdem idaresindeki 34 EDJ 945 plakalı hafif ticari araç, Kavurgalı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüyle araçtaki 5 kişi, Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Başkale'de Araç Devrildi, 6 Yaralı - Son Dakika
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