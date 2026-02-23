Başkale'de Çığ ve Kara Rağmen Dayanışma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkale'de Çığ ve Kara Rağmen Dayanışma

Başkale\'de Çığ ve Kara Rağmen Dayanışma
23.02.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkale'deki Sualtı Mahallesi sakinleri, çığ ve karla mücadele ederek zor kış şartlarıyla başa çıkıyor.

Van'ın Başkale ilçesine bağlı kırsal Sualtı Mahallesi'nde yaşayanlar, çığ nedeniyle metrelerce kar yığının bulunduğu bölgede açılan "kar koridoru"ndan geçerek ilçeye ulaşabiliyor.

İlçeye 98 kilometre mesafedeki İran sınırında bulunan ve etrafı yüksek dağlarla çevrili mahallede son yılların en çetin kışı yaşanıyor.

Sürekli tipi ve kar yağışının etkili olduğu 80 haneli mahallede yaşayanlar, günün büyük bir bölümünü karla mücadele ederek ve hayvanlarına bakarak geçiriyor.

Kışın uzun sürdüğü ve kar kalınlığının metreleri bulduğu mahallede yaşayanlar, yüksek rakımlı dağların yamaçlarından geçen ve 18 noktada çığ riski bulunan yolun sürekli kapanması nedeniyle zor günler yaşıyor.

Bazen günlerce esaret yaşayan mahalle sakinleri, yolun açık olduğu zamanlarda da ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çığın düştüğü noktalarda 8-9 metreyi bulan kar yığınlarının arasından geçerek ilçeye gidebiliyor.

"Mahallede kar kalınlığı 3-4 metreyi buluyor"

Mahallede yaşayan Bayram Akkaya, AA muhabirine, bölgede çok kar yağdığı için kışı çok zor geçirdiklerini söyledi.

Kışın 6 ay boyunca zorluklarla mücadele ettiklerini belirten Akkaya, şunları kaydetti:

"Çok zor şartlar altında burada yaşam mücadelesi veriyoruz. 10 kilometrelik yolda 18 çığ yatağı var. İlçeye gidenler akşam dönmekte zorlanıyor. Bazen çığ korkusundan dolayı diğer mahallelerde kalıyoruz. Rakım yüksek olduğu için sürekli kar ve tipi etkili oluyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolumuzu sürekli açıyor ama hemen sonrasında tekrar kapanıyor. Ulaşımımızı bazen atlarla sağlıyoruz çünkü tipi çığ yataklarını dolduruyor ve sürekli çığ düşüyor. Mahallede kar kalınlığı 3-4 metreyi buluyor. Bazen bir ay boyunca kimse evden çıkamıyor. Ulaşımı tünellerden sağlıyoruz. Yolun yarısında kar tünelleri var. Talebimiz yol güzergahının değiştirilmesi. Alternatif bir yol sunulursa rahat ederiz. Tünellerden dua ederek geçmeye çalışıyoruz. Her an çığ düşecek diye çok korkuyoruz."

"Yolumuzun değiştirilmesi lazım"

Yeni bir yola ihtiyaçlarının olduğu ifade eden Murat Koç da "Bizim için kış demek çile, zorluk demek. Yılın 6 ayını zorluklarla geçiriyoruz. Kar ve fırtına nedeniyle bazen bir ay dışarı çıkamıyoruz. Çığ noktalarında metrelerce kar var. Erzakımızı atlarla taşıyoruz." dedi.

Naci Teker ise "Hepimiz çiftçilikle uğraşıyoruz, hayvan besliyoruz. Yolumuzun değiştirilmesi lazım. Korkarak ilçe merkezine gidiyoruz. Her yerde metrelerce kar bulunuyor. Ekipler sürekli yolu açıyor ama her seferinde kapanıyor. Ulaşım çok zor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Doğal Afetler, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkale'de Çığ ve Kara Rağmen Dayanışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş "Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
10’da 10 Erzurumspor, Süper Lig’e göz kırpıyor 10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor
Galatasaray maçı öncesi Juventus’u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray maçı öncesi Juventus'u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi "Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

12:33
Amerikalılar Adana’da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
12:25
Galatasaray’ın Juventus Maçını Pinheiro Yönetecek
Galatasaray'ın Juventus Maçını Pinheiro Yönetecek
12:25
Bugün yürürlüğe girdi İstanbul’da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
Bugün yürürlüğe girdi! İstanbul'da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
11:09
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı
İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
10:48
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 12:51:50. #.0.5#
SON DAKİKA: Başkale'de Çığ ve Kara Rağmen Dayanışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.