Başkale\'de Kaçak Eşya Operasyonu

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, piyasa değeri 6 milyon 453 bin TL olan 9 bin 810 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında Başkale ilçesi Çamlık yol arama ve kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada piyasa değeri 6 milyon 453 bin TL olan 9 bin 810 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Olayla ilgili A.D. (34) hakkında adli işlem başlatıldı.