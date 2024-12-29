Başkale'de Kar Yığınları Kamyonlarla Taşınıyor

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Başkale'de kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışının ardından biriken kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası hayat adeta durma noktasına geldi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetre, kırsal mahallelerde ise 1 metreyi geçti. 37 yerleşim yolunun hala kapalı olduğu ilçede belediye ekipleri yoğun mesai yapıyor. Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, kardan kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için kırsal mahallelerde çalışmalarına devam ederken, ilçe merkezinde ise biriken kar yığını kamyonlarla taşınıyor. 4 kamyon, 6 iş makinesi ve 20 personelin görev aldığı çalışmalarda, ilçe merkezinde biriken kar yığınları iş makinelerinin yardımıyla kamyonlara yüklenip ilçe dışına çıkartılıyor. Kamyonlara yüklenen kar, mesire alanının alt tarafında bulunan dereye boşaltılıyor. 4 kamyonun ortalama 20 sefer yaptığı çalışmalarda şu ana kadar toplamda 80 kamyon kar taşındı. Karın taşındığı iki bölgede adeta kardan tepeler oluşurken, iş makinesi yardımıyla dereye dökülüyor.

İlçe esnaflarından Kerem Karaman yaptığı açıklamada ilçede kamyonlarla kar taşındığını söyledi.