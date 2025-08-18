Başkale'de Kaza: 6 Yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde aracın şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yusuf Koç idaresindeki plakası öğrenilemeyen pikap, Esenyamaç ve Sualtı mahalleleri arasında şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan 5 kişi Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan biri buradaki müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.