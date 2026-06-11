Başkale\'de Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Van'ın Başkale ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.
Halk Eğitimi Merkezi tarafından spor salonunda düzenlenen programda, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı ürünler sergilendi.
Serginin açılışını yapan Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, sergilenen ürünleri inceleyerek kursiyerlerle sohbet etti.
Programın sonunda kursiyerlere belgeleri verildi.
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