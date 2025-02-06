Başkale'de Yoğun Kar Yağışı, 46 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Başkale'de Yoğun Kar Yağışı, 46 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

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Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 46 yerleşim yerinin yolu kapanırken, kar küreme çalışmaları sırasında bir greyder şarampole yuvarlandı. Ekipler kapalı yolların açılması için mücadele ediyor.

06.02.2025 12:07  Güncelleme: 12:14
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Başkale'de yoğun kar yağışı: 46 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

-Kar küremesi yapan greyder şarampole yuvarlandı

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 46 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Başkale'de günlerdir etkili olan sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. İl merkezine 116 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ilçesinde gece saatlerinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde 20, kırsal mahallelerde ise 50 santimetreyi geçen kar kalınlığı ve tipi nedeniyle 46 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların tekrar açılması için Karayolları, Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Van- Hakkari kara yolunda kar küreme çalışma yapan Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğüne ait greyder ise şarampole yuvarlandı. İş makinesi operatörü kendi imkanlarıyla greyderden çıkarken, kazada yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Başkale'de Yoğun Kar Yağışı, 46 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı - Son Dakika

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