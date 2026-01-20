Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Kırım Türkleri, Ortak Yaşam Geleneğinin Ayrılmaz Bir Parçasıdır" - Son Dakika
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Kırım Türkleri, Ortak Yaşam Geleneğinin Ayrılmaz Bir Parçasıdır"

20.01.2026 15:30  Güncelleme: 16:42
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği'ni ziyaret ederek 'Kırım Türkleri, Eskişehir'in kültürel belleğinin ayrılmaz bir parçasıdır' dedi. Dernek Başkanı Şen, Ukrayna'daki çocuklar için başlattıkları 'Çocuklar Üşümesin' kampanyasını anlattı.

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Ataç, "Kırım Türkleri, Eskişehir'in kültürel belleğinin, dayanışma ruhunun ve ortak yaşam geleneğinin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

Ataç, Eskişehir Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette Dernek Başkanı Recep Şen ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Ataç, Eskişehir ve ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Şen, dernek olarak gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin Ataç'a bilgi verdi. Şen, ayrıca dernek olarak "Çocuklar Üşümesin" sloganıyla başlattıkları kampanyadan bahsederek, "Rusya- Ukrayna savaşı dolayısıyla sivil yerleşim alanları da bombalanıyor. Biz de dernek olarak savaşı büyükler başlatır ama çocuklar üşür diyerek bir kampanya başlattık. Kampanya kapsamında çocuklar için kışlık mont ve battaniye gibi malzemeleri Ukrayna Büyükelçiliğine göndererek çocuklara ulaştırılmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ataç'tan kampanyaya destek

Ataç da "Kırım Türkleri, Eskişehir'in kültürel belleğinin, dayanışma ruhunun ve ortak yaşam geleneğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Tepebaşı bölgesi Kırımlı vatandaşlarımızın yoğun olarak ikamet ettiği yer. Her bir sakini ile Eskişehir'imiz, bir kültür mozaiği. Eskişehir'de ve Tepebaşı'nda birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam edeceğiz. Misafirperverliğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan Ataç da savaşın en çok çocukları etkilediğini bu nedenle kampanyayı anlamlı bulduğunu belirterek, kampanyaya destek olacağını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Ahmet Ataç, Eskişehir, Politika, Tepebaşı, Ukrayna, Güncel, Kırım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: 'Kırım Türkleri, Ortak Yaşam Geleneğinin Ayrılmaz Bir Parçasıdır' - Son Dakika

