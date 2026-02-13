Osmangazi Belediyesi Başkanı Aydın'dan Mahalle Ziyareti

(BURSA) - Osmangazi'de yaşayan vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek çözüm önerileri sunmak için her Cuma günü bir mahalle ziyaret eden Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın bu haftaki durağı Mehmet Akif Mahallesi oldu.

Sosyal belediyecilik vizyonuyla hizmet üreten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu kez Mehmet Akif Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma namazını Medine Camii'nde kılan Erkan Aydın, namaz çıkışında Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Osman Sakin ve belediye meclis üyeleriyle birlikte mahalle sakinlerine çorba ikram etti.

Osmangazi'de her fikre değer verdiklerini ve her öneriyi dikkate aldıklarını dile getiren Aydın, vatandaşların isteklerini dinleyerek hizmet talep edilen alanlarla ilgili en kısada sürede çalışmaya başlanılacağının sözünü verdi.