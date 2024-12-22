Başkan Ayşe Ünlüce, Kadın Belediye Başkanlarıyla Deneyimlerini Paylaştı - Son Dakika
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Başkan Ayşe Ünlüce, Kadın Belediye Başkanlarıyla Deneyimlerini Paylaştı

Başkan Ayşe Ünlüce, Kadın Belediye Başkanlarıyla Deneyimlerini Paylaştı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 7. Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'nde katıldığı söyleşide, kadın belediye başkanlarının yaşadığı zorlukları ve avantajları anlattı. Ünlüce, Eskişehir'deki kadın belediye başkanı olmanın getirdiği olumlu tecrübeleri paylaştı.

22.12.2024 15:17  Güncelleme: 15:20
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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği 7'nci Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'ne katıldı. Kadın belediye başkanlarının yaşadığı zorlukların konuşulduğu söyleşide konuşan Başkan Ünlüce, "Biz Eskişehir'de biraz şanslıyız. Çok farklı bir teveccühle karşılandık ve belediye başkanı seçildiğim günden bugüne kadar da kadın olmanın herhangi bir zorluğunu yaşamadım" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği 7. Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'ne katılarak, "Kadın Belediye Başkanlarıyla" söyleşisinde deneyimlerini anlattı.

Kadın belediye başkanlarının yaşadığı avantajlar ve dezavantajların konuşulduğu söyleşide Başkan Ünlüce, şunları söyledi:

"Başka şehirlerde farklı olabilir ama ben Eskişehir için söyleyeyim; şehrimizde ben bir kadın aday olarak da kadın belediye başkanı olarak da hiçbir zorluk yaşamadım. Hatta tam tersine avantajlarını yaşadım. Eskişehir'de daha önce hiç kadın bir büyükşehir belediye başkanı adayı olmamıştı. Benim adaylığım ilk açıklandığında çok büyük bir sevinçle karşılandığını gördüm. Benim hayatım bürokraside geçti, hakimlik, avukatlık ve Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreterlik görevini yaptım. Hayatım bürokraside geçtiği için belki adımı bilmiyorlardı sokakta ama adaylığım açıklandıktan sonra sokağa çıktığımızda, mahallelere gittiğimizde 'Kadın adaya oy vereceğiz, kadın adayı seçeceğiz' diyorlardı. Bu da beni çok mutlu ediyordu. O yüzden Eskişehir'de zannediyorum biraz şanslıyız. Çok farklı bir teveccühle karşılandık ve belediye başkanı seçildiğim günden bugüne kadar da kadın olmanın herhangi bir zorluğunu yaşamadım. Hepinizin bildiği gibi son tüzük değişikliğimizde de kademeli olarak kadınların sayısı yüzde elliye çıkacak şekilde değişiklikler yapıldı. Buradan da hem genel merkezimize hem de buradaki bütün bu zorlu yollardan geçip başkan seçilen belediye başkanlarını selamlıyorum ve kutluyorum."

Söyleşinin ardından Başkan Ünlüce, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile birlikte 7. Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali kapsamında stant açan girişimci kadınlarla bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Ayşe Ünlüce, Kadın Belediye Başkanlarıyla Deneyimlerini Paylaştı - Son Dakika

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