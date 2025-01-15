Başkan Belovacıklı AA Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Başkan Belovacıklı AA Oylamasına Katıldı

Başkan Belovacıklı AA Oylamasına Katıldı

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları değerlendirdi.

15.01.2025 14:48
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Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Belovacıklı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" adlı fotoğrafına oy veren Belovacıklı, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Hussain Ali'nin "Çamur Deryası", "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" adlı fotoğraflarını seçti.

Belovacıklı, bu yıla özel eklenen " Özgür Suriye" kategorisinde ise Murat Şengül'ün "Halkın gücü" adlı fotoğrafını oyladı.

Belovacıklı, AA'nın birçok dilde tüm dünyaya ulaşarak gerçek ve objektif haberleri aktardığını belirterek, çalışmada emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA

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