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Başkan Biden, Trump'ı Amerikan demokrasisine tehdit olarak tanımladı - Son Dakika
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Başkan Biden, Trump'ı Amerikan demokrasisine tehdit olarak tanımladı

Başkan Joe Biden, Pennsylvania'da başlattığı seçim kampanyasının ilk konuşmasında eski Başkan Donald Trump'ı Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit olarak nitelendirdi. Biden, 6 Ocak Kongre baskınının 3. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, Trump'ın kim olduğunu hepimizin bildiğini ve bu yılki seçimlerin demokrasi için bir test olacağını vurguladı. ABD Başkanı, Trump'ın çok sayıda davayı kaybettiğini ve seçimleri kazandığını belirtti.

Başkan Biden, Trump\'ı Amerikan demokrasisine tehdit olarak tanımladı
06.01.2024 - 02:03,  Güncelleme: 02:05
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için kampanyasına Pennsylvania eyaletinde başlayan Başkan Joe Biden, ilk konuşmasında eski Başkan Donald Trump'ı "Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit" olarak tanımladı.

ABD Başkanı Biden, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının 3. yıl dönümü ve seçim kampanyasının başlangıcı dolayısıyla Pennsylvania eyaletinin Valley Forge bölgesinde düzenlenen etkinlikte konuştu.

Sert sözlerle Trump'ı hedef alan Biden, bu yılki seçimlerde rakibi olması beklenen eski ABD Başkanı'nı "Amerikan demokrasisine büyük bir tehdit" olarak tanımladı.

Biden, konuşmasında, 6 Ocak Kongre baskını gününü "Neredeyse Amerika'yı o gün tümüyle kaybediyorduk." sözleriyle ifade ederken, "Trump'ın kim olduğunu hepimiz biliyoruz, asıl soru biz kimiz?" diye devam etti.

Bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerinin demokrasi için bir test olacağını vurgulayan Biden, "Oy pusulasında demokrasi olacak, oy pusulasında sizin özgürlüğünüz olacak." sözleriyle seçmeni kendisine oy vermeye çağırdı.

Kongre baskınının sorumlusunun Trump olduğunu savunan Biden, 5 Kasım'daki seçimlerde Amerikan halkının koltuğu kime vereceğine bu gözle bakarak karar vereceğini ifade etti.

Trump'ın 2020'den sonra çok sayıda davayı kaybettiğini ve siyasi olarak savunduğu pek çok konuda haksız olduğunu ileri süren Biden, "Trump, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyaletlerde bile davaları kaybetti. ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde de kaybetti. Hukuki olarak durum şu ki ben seçimleri kazandım, o kaybetti." şeklinde konuştu.

5 Kasım'da yapılacak 60. ABD başkanlık seçimlerinde Demokratların adayının Biden olması beklenirken, Cumhuriyetçi aday adayları arasında Trump'ın ismi çok açık farkla önde gözüküyor.

Kaynak: AA
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