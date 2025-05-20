Başkan Böcek: "640 kilometrelik kıyı şeridimizde, marina ve turizm teknelerinin mavi bayrak alması için büyük gayret gösteriyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 6. Çevre Ödülü

Antalya 233 plajla mavi bayrakta yine zirvede

Antalya 2025'te de mavi bayrakta liderliğini korudu

ANTALYA - Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2025 yılı mavi bayrak ödüllerini açıkladı. Türkiye genelinde 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi ve 8 bireysel yat mavi bayrak almaya hak kazandı. Antalya 233 plajla Türkiye'nin ve dünyanın birinci sırasında yer aldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Antalya, Avrupa'da mavi bayrağa sahip şehirler içinde en fazla bayrağa sahip şehir konumunda" derken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise "640 kilometrelik kıyı şeridimizde, marina ve turizm teknelerinin mavi bayrak alması için büyük gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2025 yılı mavi bayrak ödüllerini açıkladı. Türkiye, bu yıl 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi ve 8 bireysel yat ile dünya genelinde en fazla mavi bayrağa sahip üçüncü ülke konumunu korudu. Antalya, 233 plajıyla dünya ve Türkiye genelinde en fazla mavi bayrağa sahip şehir olmaya devam etti.

Mavi Bayrak Ödül Töreni, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde düzenlendi. Törende konuşan geçmiş dönem Turizm Bakanı ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Ateş, mavi bayrak programının Türkiye'deki 25. yıl uygulamalarının sonuçlarını uluslararası jüri tarafından açıklandığını belirtti. Ateş, "32 yıl önce Türkiye Çevre Eğitim Vakfı kuruldu. ve biz bütün gayretimizle Turizm Bakanlığı olarak, Sağlık Bakanlığı olarak ve diğer bakanlıklarımızla bu işe omuz vererek, Türkiye'de 0 olan bayrak sayısını, 1993 yılında Marmaris'teki bir marinaya verilen ilk mavi bayrakla başlattık" dedi.

Antalya, Türkiye toplamının neredeyse yarısını oluşturuyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Antalya'nın turizmdeki önemine dikkat çekerek "Sürdürülebilir turizmin, çevre bilincinin ve temiz bir geleceğin simgesi olan mavi bayrak ödül töreninin Antalya'mızda yapılıyor olmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum" dedi.

Böcek, 2024 yılında Türkiye'deki 567 mavi bayraklı plajdan 233'ünün, 5 marinanın ve 15 turizm teknesinin Antalya'da yer aldığını belirterek "640 kilometrelik kıyı şeridimizdeki plajlarımızın, marina ve turizm teknelerinin uluslararası mavi bayrak ödülü alabilmesi için büyük gayret göstermekteyiz" ifadelerini kullandı.

Belediye olarak çevre yatırımlarına hız verdiklerini ifade eden Böcek, Türkiye'de ilk ve tek olan elektronik gemi denetim merkezinin 5 Temmuz 2023'te faaliyete geçtiğini belirtti. Deniz süpürgesi, atık alım gemisi, insansız cankurtaran aracı, hayalet ağlar ve istilacı türlerle mücadele gibi çevreci projelerle Türkiye'ye örnek olduklarını vurgulayan Böcek, "Çevre konusunda yaptığımız çalışmalar sayesinde Asya Belediye Başkanları Forumu tarafından 2025 yılı çevre başkenti Antalya olarak ilan edildik" dedi.

"Mavi bayrak kendiliğinden gelen bir unvan değil"

Antalya Valisi Hulusi Şahin de törende yaptığı konuşmada, Antalya'nın mavi bayrak uygulamasının geçerli olduğu ülkeler arasında şehir bazında en fazla mavi bayrağa sahip şehir olduğunun altını çizerek "Antalya, mavi bayrak uygulamasının geçerli olduğu ülkeler arasında şehir bazında en fazla mavi bayrağa sahip şehir konumunda. Biz bununla gurur duyuyoruz" dedi.

Turizmin zincirleme ilerleyen bir sektör olduğunu hatırlatan Şahin, zincirin halkalarından birinin zayıflaması halinde sistemin çöktüğünü ifade etti. Şahin, "Denizimizin temiz olması lazım. Topraklarınızın temiz olması, havanızın güzel olması lazım. Bunların birinde hata yaparsanız turizm başka yere kayar" ifadelerini kullandı.

Şahin, 2023 yılında 17,2 milyon yabancı turistin Antalya'da ağırlandığını, yerli turistlerle birlikte bu sayının çok daha yukarılarda olduğunu belirterek, "Her bir turistin bin dolar harcadığını düşünürsek, Antalya yaklaşık 20 milyar dolar katma değerle Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor. Bu da Türkiye'nin turizm gelirlerinin üçte birinin Antalya'dan geldiği anlamına geliyor" dedi.

İlk üç şehirde tablo değişmedi

Uluslararası jüri tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılında mavi bayrak sıralamasında ilk üç şehir değişmedi. Antalya 2024 yılında olduğu gibi 233 plajla birinci sıradaki yerini korurken, Muğla 112'den 110'a düşmesine rağmen ikinci sırada yer aldı. İzmir ise 64 plajla üçüncü sırada kaldı. Antalya, aynı zamanda Türkiye genelindeki 29 marinanın 6'sına ve 18 turizm teknesinin 13'üne ev sahipliği yaparak liderliğini pekiştirdi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. "Türkiye'nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü"nü almaya hak kazanan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ödülünü Başkan Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in elinden aldı. Törenin sonunda 2025 Mavi Bayrağı sahilde göndere çekildi.