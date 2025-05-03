Başkan Bulut Hastaları Ziyaret Etti

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

Bulut, dün Kırklareli- İstanbul kara yolunun askeri araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3'ü asker 4 kişiyi Eğitim Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile hastane başhekimi Zeliha Türkyılmaz'dan bilgi alan Bulut, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bulut, ardından tedavi gören diğer hastaları da ziyaret etti.