Başkan Bulut, Pınar Mahallesi'nde Halk Buluşması Düzenledi
Derya Bulut, Pınar Mahallesi'nde tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, "Halk Buluşmaları" kapsamında Pınar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Bulut, mahallede düzenlenen etkinlikte, tamamlanan çalışmalar ile devam eden projeler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.
Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Bulut, çözüm odaklı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
Bulut, mahalle sakinleriyle doğrudan iletişim kurmanın ve talepleri ilk ağızdan dinlemenin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, buluşmaya katılan vatandaşlara teşekkür etti.
Etkinlikte belediye başkan yardımcıları ile birim müdürleri de hazır bulundu.
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