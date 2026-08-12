Hastaneden ambulansla Meclis'e mi geldi? İYİ Partili Şefik Çirkin'in "hayır" oyu için dikkat çeken iddia - Son Dakika
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Hastaneden ambulansla Meclis'e mi geldi? İYİ Partili Şefik Çirkin'in "hayır" oyu için dikkat çeken iddia

Hastaneden ambulansla Meclis\'e mi geldi? İYİ Partili Şefik Çirkin\'in "hayır" oyu için dikkat çeken iddia
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İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin'in, tedavi gördüğü hastaneden ambulansla TBMM'ye gelerek "Terörsüz Türkiye" kapsamında hazırlanan Çerçeve Yasa'nın oylamasına katıldığı ve "hayır" oyu kullandığı iddia edildi. İYİ Parti grubunun 29 milletvekiliyle "hayır" oyu verdiği oylamada Çirkin'in de partisinin kararına uyarak sandıkta yer aldığı öne sürüldü.

İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin'in, tedavi gördüğü hastaneden ambulansla TBMM'ye gelerek "Terörsüz Türkiye" kapsamında hazırlanan Çerçeve Yasa oylamasına katıldığı ve "hayır" oyu kullandığı öne sürüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" oylamasında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

İddiaya göre, İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, zatürre tedavisi gördüğü hastaneden ambulansla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelerek oylamaya katıldı. Çirkin'in, partisinin diğer milletvekilleriyle birlikte düzenlemeye "hayır" oyu verdi.

Hastaneden ambulansla Meclis'e mi geldi? İYİ Partili Şefik Çirkin'in

467 OYLA KABUL EDİLDİ

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik Çerçeve Yasa, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 467 milletvekilinin kabul oyuyla Meclis'ten geçti. Oylamada 87 ret, 7 çekimser oy kullanılırken 31 milletvekili oylamaya katılmadı.

İYİ PARTİ'NİN 29 VEKİLİ "HAYIR" DEDİ

Oylama sonuçlarına göre İYİ Parti grubunda bulunan 29 milletvekilinin tamamı "hayır" oyu kullandı. Çirkin'in de bu isimler arasında yer aldığı oy listelerinde görülüyor.

Çirkin'in sağlık durumuna rağmen oylamada partisinin tutumunu desteklemek için Meclis'e geldiği ileri sürüldü.

AMBULANSLA MECLİS'E GELDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Tedavi gördüğü hastaneden ambulansla TBMM'ye geldiği öne sürülen Çirkin, oylama tamamlandıktan sonra yeniden hastaneye götürüldüğü belirtildi.  

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Son Dakika TBMM Hastaneden ambulansla Meclis'e mi geldi? İYİ Partili Şefik Çirkin'in 'hayır' oyu için dikkat çeken iddia - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hastaneden ambulansla Meclis'e mi geldi? İYİ Partili Şefik Çirkin'in "hayır" oyu için dikkat çeken iddia - Son Dakika
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