Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kamp Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kamp Merkezini Ziyaret Etti

21.07.2026 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni gezdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret etti.

Modern tesis altyapısı, 1850 metrelik yüksek irtifa avantajı ve uluslararası standartlardaki donanımıyla yeni sezona hazırlık yapan takımları merkezde ziyaret eden Büyükkılıç, burada gazetecilere açıklamada bulundu.

Büyükkılıç, merkezde 8 futbol sahası, çok amaçlı spor salonu, basketbol, hentbol ve voleybol için spor salonları, atletizm pisti ile olimpik yüzme havuzunun bulunduğunu belirtti.

Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele veren yaklaşık 30 takımın merkezde kampa girdiğine değinen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz yerde şu an, Kasımpaşa ve Kayserispor'un hazırlık maçı var. Diğer tarafta ise Batman Petrolspor, Gençlerbirliği, Pendikspor ve Ümraniyespor gibi takımlar var. Yaklaşık 30 takım burada kampta. Burada eritrosit dediğimiz hücre sayısını artmasını sağlayan ortam mevcut. Buradan indikten sonra da o artmış olan eritrosit dediğimiz kırmızı kan hücreleri oksijen depolayacak, burada maç yapan ve kamp yapan takımlarımız böylece daha performansı yüksek bir ortam sağlamış olacak. Katılım sağlayan her takıma başarılar diliyorum. Gerek yurt içi gerekse yurt dışından delen takımlarımız var. Dün de Gençlik ve Spor Bakanımız aradı. Burayla ilgili olumlu haberler aldığını ve çok memnun olduğunu ifade etti. Desteklerinden dolayı da çok değerli Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak bakanıma özellikle teşekkür ediyorum."

Takımların ve yöneticilerinin merkezden oldukça memnun olduklarını söyleyen Büyükkılıç, daha sonra Kasımpaşa-Kayserispor hazırlık maçını izledi.

Kaynak: AA

Politika, Erciyes, Kayseri, Ekonomi, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kamp Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu
Bir dönem Türkiye’nin en büyüklerindendi, şimdi korku filmlerini aratmıyor Bir dönem Türkiye'nin en büyüklerindendi, şimdi korku filmlerini aratmıyor
Bolu’da lamba patladı, bina sakinleri kendilerini dışarı attı Bolu'da lamba patladı, bina sakinleri kendilerini dışarı attı
İran’ın bu ay düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığı iddiası İran'ın bu ay düzenlediği saldırılarda yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığı iddiası
Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı
İngiltere’nin yeni Başbakanı Burnham ilk Trump’la görüştü Telefonda İran sözü İngiltere'nin yeni Başbakanı Burnham ilk Trump'la görüştü! Telefonda İran sözü

21:50
CHP İstanbul’da 7 ilçe başkanı görevden alındı
CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı
21:34
Gornik Zabrze taraftarından Türk polisine saldırı girişimi
Gornik Zabrze taraftarından Türk polisine saldırı girişimi
21:09
Orta Doğu yangın yeri İran, Bahreyn ve Erbil’i vurdu
Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu
20:24
Suudi turist, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu
Suudi turist, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu
19:53
Canlı anlatım: İlk gol serbest vuruştan geldi
Canlı anlatım: İlk gol serbest vuruştan geldi
19:50
Özgür Özel’in kuracağı “Yeni Parti“ye itiraz
Özgür Özel'in kuracağı "Yeni Parti"ye itiraz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 22:20:15. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kamp Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.